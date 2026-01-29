Actualité
Lyon 8e : un bureau de tabac braqué par deux hommes, les suspects en fuite

  • par La Rédaction

    • Deux individus ont attaqué un commerce de la rue Challemel-Lacour mardi soir à Lyon. Après avoir menacé les employées avec une arme, ils ont pris la fuite avec environ 2 500 euros.

    Un bureau de tabac situé rue Challemel-Lacour, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été la cible d’un braquage mardi 27 janvier vers 22 heures. Selon nos confrères du Progrès, deux hommes arrivés en trottinette se sont introduits dans le commerce, le visage dissimulé et les mains gantées.

    Brandissant une arme de poing, ils ont intimidé les deux salariées présentes, forçant l’une d’elles à leur remettre le contenu de la caisse tandis que l’autre était maintenue sous la menace.

    Les suspects ont emporté environ 2 500 euros avant de s’enfuir rapidement. Aucune blessure n’est à déplorer. Une enquête pour vol à main armée en réunion a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les auteurs.

