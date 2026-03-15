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Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : Sandrine Chadier réelue à Craponne

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Craponne.

    Sandrine Chadier a été réélue au premier tour avec 77, 27 % à Craponne.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 368

    Taux d'absentions : 38, 56 %

    Votes blancs ou nuls : 2, 02 % de votes blancs et 0, 86 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Craponne Partageons L'AvenirListe divers gaucheAnne-Marie Bukowski Avellan22, 73 %

    1 135
    Ensemble Tenons Le Cap Pour CraponneListe divers droiteSandrine Chadier77, 27 %
    		3 858

    Les résultats de 2020 : 

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    Craponne, Partageons l'avenirLVECMme Véronique HARTMANN30,18883
    NOUVEAU CAP POUR CRAPONNELDVDMme Sandrine CHADIER50,00%1463
    AGISSONS POUR CRAPONNELDVCMme Elisabeth PIGAT19,82580

    1er tour :

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    Craponne, Partageons l'avenirLVECMme Véronique HARTMANN31,18920
    NOUVEAU CAP POUR CRAPONNELDVDMme Sandrine CHADIER44,871324
    AGISSONS POUR CRAPONNELDVCMme Elisabeth PIGAT23,96707
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