Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Craponne.

Sandrine Chadier a été réélue au premier tour avec 77, 27 % à Craponne.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 368

Taux d'absentions : 38, 56 %

Votes blancs ou nuls : 2, 02 % de votes blancs et 0, 86 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Craponne Partageons L'Avenir Liste divers gauche Anne-Marie Bukowski Avellan 22, 73 %



1 135 Ensemble Tenons Le Cap Pour Craponne Liste divers droite Sandrine Chadier 77, 27 %

3 858



Les résultats de 2020 :

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix Craponne, Partageons l'avenir LVEC Mme Véronique HARTMANN 30,18 883 NOUVEAU CAP POUR CRAPONNE LDVD Mme Sandrine CHADIER 50,00% 1463 AGISSONS POUR CRAPONNE LDVC Mme Elisabeth PIGAT 19,82 580

1er tour :