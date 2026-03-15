Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Craponne.
Sandrine Chadier a été réélue au premier tour avec 77, 27 % à Craponne.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 8 368
Taux d'absentions : 38, 56 %
Votes blancs ou nuls : 2, 02 % de votes blancs et 0, 86 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Craponne Partageons L'Avenir
|Liste divers gauche
|Anne-Marie Bukowski Avellan
|22, 73 %
1 135
|Ensemble Tenons Le Cap Pour Craponne
|Liste divers droite
|Sandrine Chadier
|77, 27 %
|3 858
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Craponne, Partageons l'avenir
|LVEC
|Mme Véronique HARTMANN
|30,18
|883
|NOUVEAU CAP POUR CRAPONNE
|LDVD
|Mme Sandrine CHADIER
|50,00%
|1463
|AGISSONS POUR CRAPONNE
|LDVC
|Mme Elisabeth PIGAT
|19,82
|580
1er tour :
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Craponne, Partageons l'avenir
|LVEC
|Mme Véronique HARTMANN
|31,18
|920
|NOUVEAU CAP POUR CRAPONNE
|LDVD
|Mme Sandrine CHADIER
|44,87
|1324
|AGISSONS POUR CRAPONNE
|LDVC
|Mme Elisabeth PIGAT
|23,96
|707