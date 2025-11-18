Actualité
Hôpital des Charpennes
L'hôpital des Charpennes recherche des volontaires de plus de 80 ans pour une étude

    • Les HCL recrutent des personnes de 80 ans et plus en bonne santé pour une étude sur les infections respiratoires. Indemnisation de 30 euros et remboursement des frais de transport prévus.

    L'hôpital des Charpennes recherche des volontaires de 80 ans et plus, en bonne santé et résidant dans l'agglomération lyonnaise, pour constituer une cohorte de référence.

    Cette étude menée par le Dr Antoine Garnier-Crussard et son équipe porte sur la réponse immunitaire aux infections virales respiratoires chez les patients âgés hospitalisés en gériatrie.

    Les volontaires ne doivent présenter aucun signe d'infection respiratoire. Leur participation contribuera à améliorer le diagnostic et la prise en charge des infections chez cette population à risque.

    La participation consiste principalement en un prélèvement sanguin et un écouvillonnage nasopharyngé. Une indemnisation de 30 euros est prévue ainsi que le remboursement des frais de transport jusqu'à 50 euros.

    Pour toute information ou inscription, contacter l'équipe de recherche par mail à GHS.ARC.LCR@chu-lyon.fr ou au 04 78 86 65 19.

