Lyon : une aide de 100 € pour l'achat de certains vélos

La Métropole de Lyon vient de voter une prime de 100 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, d'un modèle cargo ou pliable. Elle pourra se cumuler avec l'aide à l'achat nationale dont les conditions sont bien plus restrictives.

Enfin ! C'était devenu un vieux serpent de mer à la Métropole de Lyon, et certains n'y croyaient plus (lire ici). Deux ans après son annonce en 2016, la subvention pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE) a enfin été votée par la Métropole de Lyon. Concrètement, les habitants de la Métropole pourront bénéficier d'une prime pouvant monter jusqu'à 100 euros pour l'achat d'un VAE. L'aide est aussi disponible pour l'acquisition d'un modèle cargo ou pliable, ainsi que les vélos d'occasion. Le remboursement se fera sur facture, après signature d'une convention. Par ailleurs, on apprend que : "Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné dans un délai de 3 ans suivant la date de signature de la convention, le montant total de l’aide devra être restitué à la Métropole". On n'imagine mal comment ce point pourra être contrôlé, les fonctionnaires de la Métropole devront-ils éplucher les sites d'annonces comme Le Bon Coin ?

200 euros maximum contre les 250 promis

Cette prime, disponible du 1er mai au 31 décembre 2018 et dans la limite de 2 500 demandeurs, sera cumulable avec l'aide gouvernementale dont les conditions sont bien plus restrictives. Contrairement à l'aide votée à la Métropole de Lyon, la prime nationale est réservée aux personnes non imposables, à condition que la collectivité en accorde une, ne peut être supérieure à celle accordée par cette dernière, et leur cumul ne peut dépasser 200 euros ou 20 % du prix total du vélo.

En résumé, sur la Métropole de Lyon, les personnes imposables pourront bénéficier au maximum de 100 euros pour l'achat d'un vélo concerné, les non imposables de 200 euros avec le cumul de l'aide d'État. La promesse de Gérard Collomb actée dans le plan Oxygène de 2016 ne sera donc pas tenue. L'ancien président de la Métropole s'était engagé sur un montant de 250 euros. Par ailleurs, le vote de la prime arrive dans un contexte marqué par la colère des cyclistes. Ces derniers soulignent aujourd'hui des réaménagements considérés comme "accidentogènes" sur le cours Gambetta, ou inexistants sur le cours Vitton.