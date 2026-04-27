Un événement visant à favoriser le dialogue entre les jeunes et les forces de l'ordre sera organisé à Parilly le 29 avril prochain.

Mur d’escalade de huit mètres de hauteur, structure gonflable, terrain de foot, ring de boxe, tir laser, parcours police... Dans le cadre du "Raid Aventure", le grand public sera invité à participer à de nombreuses animations en compagnie de la police Municipale et Nationale, des pompiers et de Keolis (opérateur privé de transport public gérant les bus et trolleybus de Lyon).

L'objectif ? Oeuvrer au rapprochement et au dialogue entre la population, notamment celle des quartiers, et les forces de l'ordre. L'occasion de casser les stéréotypes qui séparent souvent les deux entités.

La 4e édition de l'événement aura lieu sur le parking de l'UC4 à Parilly de 9 heures à 17 heures le mercredi 29 avril.

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