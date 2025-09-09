Actualité
CGT drapeau flouté
Photo d’illustration © Tim Douet

Lyon : la CGT ouvre ses locaux au public pour les Journées du patrimoine

  • par Loane Carpano

    • En marge des Journées européennes du patrimoine, la CGT ouvrira au public plusieurs de ses locaux rhôdaniens le 20 septembre prochain.

    A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la CGT propose au public de venir visiter ses locaux de Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin, de Saint-Priest et de Lyon le 20 septembre prochain.

    Les participants pourront prendre part à une exposition sur l'histoire du mouvement ouvrier local et visiter les locaux en présence d'historiens.

    Les locaux du Palais du Travail à Villeurbanne, ceux de Vaulx-en-Velin et la Bourse du Travail de Lyon accueilleront le public de 10 h à 17 h. Les locaux de Saint-Priest seront quant à eux ouverts de 11 h à 15 h.

