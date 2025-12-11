A l'occasion de la conférence "One Health for Cities", tenu ce mercredi 10 décembre, le maire de Lyon Grégory Doucet, a tenu une plaidoirie à Bruxelles.

A l'occasion de la conférence "One Health for Cities", le maire de Lyon Grégory Doucet a tenu une plaidoirie à Bruxelles ce mercredi 10 décembre. Au Parlement européen, le maire en place a défendu, au nom du réseau One Health 4 Cities,

trois demandes prioritaires issues du plaidoyer commun “Donner aux villes les moyens de mener la transition One Health."

En d'autre termes, le maire de Lyon a réclamé au parlement européen de donner aux villes les moyens de répondre à plusieurs défis européens, dont le changement climatique, les crises sanitaires, la progression des maladies chroniques, ou encore, la perte de biodiversité, grâce à une stratégie de santé globale.

Aux côtés de huit autres municipalités européennes inscrites dans le mouvement "One health", la Ville de Lyon demande ainsi au parlement européen de "fournir des outils concrets aux villes européennes" pour mener une transition de santé globale. Mais aussi "d'offrir un espace d’échange entre élus européens" pour que ces derniers puissent construire des réponses communes concrètes aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux. Une demande de "porter un plaidoyer commun auprès des institutions européennes" a été également émise.