Inauguration du marché de noel avenue Inauguration du marché de noel avenue henri barbusse ©Hugo VOLUZAN barbusse ©Hugo VOLUZAN

Le marché de Noël ouvrira ce vendredi à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • L'annuel marché de Noël de Villeurbanne ouvrira du 12 au 23 décembre sur l'avenue Henri-Barbusse.

    Tic Tac, Tic Tac... Les Fêtes approchent à grand pas. A quelques semaines des festivités, la Ville de Villeurbanne ouvrira son annuel marché de Noël ce vendredi 12 décembre. L'occasion de se procurer les derniers cadeaux ou simplement de profiter d'un verre de vin chaud auprès des 34 artisans installés avenue Henri-Barbusse jusqu'au 23 décembre.

    Après une ouverture du village en fanfare prévue le 12 décembre, un avant-goût de Noël sera donné le 14 décembre, où plusieurs associations proposeront de nombreuses animations autour du chant et de la danse.

    Animations, créations...

    En plus des traditionnels passages du père Noël programmés sur plusieurs jours, de nombreuses activités de création gratuites seront proposées aux enfants les 14 et 17 décembre. Au programme : une fabrication de sapins en palettes, des créations de bijoux ou encore une initiation à la fabrication de sucettes japonaises.

    Sur place, onze associations d’aide internationale vendront également des objets artisanaux, dont les bénéfices seront destinés à plusieurs causes, dont le financement d’écoles, de programmes de santé et de projets d’émancipation des femmes.

    Horaires :
    Vendredi 12 décembre : de 16h à 20h30
    Du samedi 13 au lundi 22 décembre : de 11h à 19h30
    Mardi 23 décembre : de 11h à 18h

    Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau"

