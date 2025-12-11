Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau"

À l’approche des fêtes, la SPA de Lyon alerte sur la pratique des “animaux-cadeaux”, souvent source d’abandons rapides. L’association relance sa campagne de sensibilisation, alors que ses refuges accueillent déjà plus de 7000 animaux chaque année.

C'est une pratique fréquente à l'approche des fêtes de fin d'année, "l'animal cadeau". Ce phénomène consiste à offrir un animal de compagnie à ses proches, quitte à ce qu'il ne soit pas désiré par la personne concernée. Problème, cela augmente fortement les risques d'abandons précipité, l'adoption n'ayant pas vraiment été choisie.

Pour faire face, la SPA de Lyon et du Sud-Est relance sa campagne de sensibilisation contre "l'animal-cadeau". Celle-ci consiste à sensibiliser le grand public sur "les conséquences de cet acte", explique le communiqué diffusé ce 10 décembre. La société de protection des animaux relève l'importance de laisser le choix au futur adoptant de sorte à susciter une adoption consciente et "responsable".

Une campagne qui fait sens, alors que les refuges de Brignais (69) et Dompierre-sur-Veyle (01), qui composent la SPA de Lyon et du Sud-Est recueille chaque années 7000 animaux. A noter qu'à l'échelle nationale, près de 20.000 chiens, chats et lapins ont été abandonnés en début d'année 2024 selon les chiffres de la SPA.