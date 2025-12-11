Actualité
@SPA Lyon Sud-Est

Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau"

  • par Romain Balme

    • À l’approche des fêtes, la SPA de Lyon alerte sur la pratique des “animaux-cadeaux”, souvent source d’abandons rapides. L’association relance sa campagne de sensibilisation, alors que ses refuges accueillent déjà plus de 7000 animaux chaque année.

    C'est une pratique fréquente à l'approche des fêtes de fin d'année, "l'animal cadeau". Ce phénomène consiste à offrir un animal de compagnie à ses proches, quitte à ce qu'il ne soit pas désiré par la personne concernée. Problème, cela augmente fortement les risques d'abandons précipité, l'adoption n'ayant pas vraiment été choisie.

    Lire aussi : Lyon : le nouveau dispensaire de la SPA a été inauguré ce lundi

    Pour faire face, la SPA de Lyon et du Sud-Est relance sa campagne de sensibilisation contre "l'animal-cadeau". Celle-ci consiste à sensibiliser le grand public sur "les conséquences de cet acte", explique le communiqué diffusé ce 10 décembre. La société de protection des animaux relève l'importance de laisser le choix au futur adoptant de sorte à susciter une adoption consciente et "responsable".

    Une campagne qui fait sens, alors que les refuges de Brignais (69) et Dompierre-sur-Veyle (01), qui composent la SPA de Lyon et du Sud-Est recueille chaque années 7000 animaux. A noter qu'à l'échelle nationale, près de 20.000 chiens, chats et lapins ont été abandonnés en début d'année 2024 selon les chiffres de la SPA.

    à lire également
    Marché de Noël Villeurbanne
    Le marché de Noël ouvrira ce vendredi à Villeurbanne

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Les Contes d’Hoffmann" : Magie, muses et masculin sacré à l’Opéra 11:21
    Lyon : la SPA s'élève contre "l'animal cadeau" 10:53
    Marché de Noël Villeurbanne
    Le marché de Noël ouvrira ce vendredi à Villeurbanne 10:25
    Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
    Vélos, police de proximité, soins...ce syndicat de police dévoile ses revendications 09:56
    Grégory doucet
    "One Health for Cities" : le maire de Lyon plaide pour plus de moyens à Bruxelles 09:24
    d'heure en heure
    Trafic d’animaux : Interpol annonce un record mondial avec 30.000 bêtes saisies 08:55
    L'OL sanctionné après son anniversaire face à Nantes, deux tribunes du Groupama Stadium fermées 08:37
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce jeudi 08:20
    Ligue des champions : Lyon domine Manchester United et se rapproche des quarts 07:59
    Concerts antifa à Villeurbanne : la préfecture interdit leur tenue 07:45
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:28
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:13
    Général Lardet, gouverneur militaire de Lyon
    "La lucidité nous impose de nous préparer (à la guerre)" juge le gouverneur militaire de Lyon 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut