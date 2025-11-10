Centre pour mineurs isolés à Décines, LFI dénonce les propos "aux relents racistes" de la mairie

Après que la mairie de Décines-Charpieu a adressé une pétition contre la construction d’un centre pour mineurs isolés sur sa commune, la France Insoumise s'indigne de "l’exercice autoritaire du pouvoir" par la majorité municipale.

Le projet fait parler de lui depuis un an maintenant. Un centre pour mineurs isolés doit en effet voir le jour en 2026 sur un tènement appartenant à la Métropole de Lyon rue Francisco Ferrer, à Décines-Charpieu, mais cette décision est loin de faire l’unanimité auprès de Laurence Fautra, maire LR de la commune. Fin 2024, l’édile craignait une "mise en danger" des riverains, avant d’adresser une pétition à ses habitants. Un texte "aux relents racistes" dénoncé par la France Insoumise du Rhône.

Un "racisme d’atmosphère"

Dans un communiqué diffusé ce lundi, LFI s’indigne en effet des propos tenus par la maire de Décines-Charpieu et apporte son soutien au collectif Hébergement en danger. "Assimilant dans sa rédaction l’accueil de ces jeunes à des "risques sécuritaires […] de comportements antisociaux" ou encore d’"atteinte à la cohésion sociale", cette pétition essentialise des mineurs sur la base de leur origine ou de leur statut migratoire, ce qui viole manifestement les principes d’égalité et de dignité humaine et alimente un racisme d'atmosphère", tance-t-elle.

Le 25 janvier dernier, le collectif Hébergement en danger avait déjà écrit une lettre ouverte à Laurence Fautra afin de lui "rappeler ses obligations et sa responsabilité, en tant que maire, de garantir le respect des droits fondamentaux". La mairie avait alors porté plainte pour diffamation contre le collectif.

"Symbole d’une classe politique en perdition, la majorité municipale issue du parti Les Républicains se replie dans un exercice autoritaire du pouvoir", écrit toujours LFI. Et de conclure : "Ne pouvant plus supporter toute forme d’opposition, la mairie de Décines-Charpieu a recours aux procédures-bâillons pour faire taire les critiques d’un pouvoir qui, pour subsister, n’a plus d’autre choix que de se tourner vers les moyens du camp réactionnaire".

Lire aussi : Centre pour mineurs isolés à Décines, la maire craint une "mise en danger" des riverains et des jeunes