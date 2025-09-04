Actualité
Hôpital Lyon Sud.

Stationnement à Lyon Sud : deux députés socialistes veulent en finir avec les parkings payants

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • En déplacement à l’hôpital Lyon Sud, les députés Sandrine Runel et Stéphane Hablot ont dénoncé ce mercredi 3 septembre le coût du stationnement pour les patients et leurs proches.

    C’est sur le parking de l’hôpital Lyon Sud, géré depuis 2022 par la société privée Q-Park, que Sandrine Runel, élue du Rhône, et Stéphane Hablot, député de Meurthe-et-Moselle, ont choisi de se rendre ce mercredi, comme rapporté par nos confrères du Progrès. Les deux députés estime que le stationnement à l’hôpital ne doit pas être une charge supplémentaire pour des familles déjà confrontées à la maladie.

    Les deux élus défendent une proposition de loi visant à rendre le stationnement gratuit, ou au moins partiellement, pour les patients, visiteurs et personnels des hôpitaux publics.

    Actuellement, seules trente minutes sont offertes à Lyon Sud, avant une facturation qui peut grimper à plusieurs dizaines d’euros par jour pour les visiteurs. Les patients disposant d’une prescription médicale bénéficient d’un tarif forfaitaire pris en charge par l’Assurance maladie.

    D’après leurs estimations, les parkings rapporteraient chaque année entre 2 et 3 millions d’euros aux Hospices Civils de Lyon.

    à lire également
    Le Marché de la Mode Vintage fait son retour à Lyon en octobre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Marché de la Mode Vintage fait son retour à Lyon en octobre 08:50
    Stationnement à Lyon Sud : deux députés socialistes veulent en finir avec les parkings payants 08:25
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi 07:50
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi pluvieux et orageux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Villeurbanne : un homme poignarde son fils en tentant de s'en prendre à son ex-femme 03/09/25
    bocuse d'or
    Le Bocuse d'Or Europe organisé pour la première fois en France en 2026 : la ville de Marseille choisie 03/09/25
    police judiciaire
    Lyon : trois hommes interpellés pour vols à l'arraché 03/09/25
    plan Loup
    La présence d'un loup confirmée par l'OFB dans la Loire 03/09/25
    Xavier Odo
    Grigny-sur-Rhône : un nouvel arrêté anti-regroupement en vigueur 03/09/25
    Laurent Wauquiez lors de l'inauguration du campus du numérique
    La gauche incendie la Région après la fermeture d'une formation du Campus du numérique 03/09/25
    Les gendarmes mènent une opération de contrôle des Pêcheurs et jet-skis sur la Saône près de Lyon 03/09/25
    Tensions à Rillieux-la-Pape : Julien Smati, le premier adjoint au maire, menacé de mort 03/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut