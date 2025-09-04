Stationnement à Lyon Sud : deux députés socialistes veulent en finir avec les parkings payants

En déplacement à l’hôpital Lyon Sud, les députés Sandrine Runel et Stéphane Hablot ont dénoncé ce mercredi 3 septembre le coût du stationnement pour les patients et leurs proches.

C’est sur le parking de l’hôpital Lyon Sud, géré depuis 2022 par la société privée Q-Park, que Sandrine Runel, élue du Rhône, et Stéphane Hablot, député de Meurthe-et-Moselle, ont choisi de se rendre ce mercredi, comme rapporté par nos confrères du Progrès. Les deux députés estime que le stationnement à l’hôpital ne doit pas être une charge supplémentaire pour des familles déjà confrontées à la maladie.

Les deux élus défendent une proposition de loi visant à rendre le stationnement gratuit, ou au moins partiellement, pour les patients, visiteurs et personnels des hôpitaux publics.

Actuellement, seules trente minutes sont offertes à Lyon Sud, avant une facturation qui peut grimper à plusieurs dizaines d’euros par jour pour les visiteurs. Les patients disposant d’une prescription médicale bénéficient d’un tarif forfaitaire pris en charge par l’Assurance maladie.

D’après leurs estimations, les parkings rapporteraient chaque année entre 2 et 3 millions d’euros aux Hospices Civils de Lyon.