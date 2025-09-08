L’homme âgé de 80 ans a été retrouvé en vie à l’hôpital Édouard Herriot ce mardi matin. @WilliamPham

Dimanche 7 septembre, un patient de 88 ans s'est jeté par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot (3e) à Lyon. Il n'a pas survécu.

Dimanche 7 septembre, un patient a sauté par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot (3e). Selon LyonMag, les faits se seraient déroulés aux alentours de 20 h. L'homme de 88 ans se serait alors jeté du pavillon I, avant de finir sa chute trois étages plus bas. Ce dernier n'a pas survécu.

Si l'enquête de police ouverte dans la foulée conclue la piste du suicide, les raisons ayant poussé l'octogénaire à se défenestrer restent inconnues.

