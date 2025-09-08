Actualité
L’homme âgé de 80 ans a été retrouvé en vie à l’hôpital Édouard Herriot ce mardi matin. @WilliamPham

Lyon : un octogénaire saute par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 7 septembre, un patient de 88 ans s'est jeté par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot (3e) à Lyon. Il n'a pas survécu.

    Dimanche 7 septembre, un patient a sauté par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot (3e). Selon LyonMag, les faits se seraient déroulés aux alentours de 20 h. L'homme de 88 ans se serait alors jeté du pavillon I, avant de finir sa chute trois étages plus bas. Ce dernier n'a pas survécu.

    Si l'enquête de police ouverte dans la foulée conclue la piste du suicide, les raisons ayant poussé l'octogénaire à se défenestrer restent inconnues.

    Lire aussi :

    à lire également
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un octogénaire saute par la fenêtre de sa chambre à l'hôpital Edouard Herriot 13:00
    Saison culturelle au TNP : “le théâtre demeure un havre de paix” 12:25
    Nouveaux conflits autour de la Demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? 11:44
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    d'heure en heure
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut