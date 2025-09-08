À table
Cuisine festival gastronomie valence
Crédit : Valence Aglo

"Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme

  • par Loane Carpano

    • Du 11 au 14 septembre prochain, l'événement dédié à la gastronomie locale "Valence en gastronomie festival" revient dans la Drôme.

    Du 11 au 14 septembre prochain se tiendra "Valence en gastronomie festival" dans la commune drômoise : un événement consacré à la gastronomie du territoire. Au programme de ces quatre jours de festivité : des stands, des ateliers, des contes et des démonstrations de chef.

    A noter parmi les temps forts de l'événement : "la family party", où s'affronteront une famille drômoise et une famille ardéchoise aux fourneaux; un atelier "prépare ton goûter anti-gaspi" en binôme parent-enfant; ou encore, une démonstration de Yoann Personne, chef du restaurant InSitu, à Beaumont-lès-Valence.

    Un stand "Toqué du local", rythmé par des ateliers et des dégustations se tiendra sur place tout au long de l'événement.

