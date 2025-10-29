Actualité
Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d’illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Dimanche 26 octobre, trois individus ont été interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre sur le site de l'ancienne caserne Chabal à Saint-Priest.

    Dimanche 26 octobre, trois personnes ont été interpellées après avoir tenté de voler des câbles en cuivre. Les faits se sont déroulés aux alentours de 17 h sur le site de l'ancienne caserne Chabal dans le centre-ville de Saint-Priest. Selon le Progrès, les trois individus auraient été repérés via les caméras du centre de supervision urbain.

    A ce moment précis, l'un des hommes s'introduisait dans l'enceinte de l'ancienne caserne par la rue de l'industrie. Quelques minutes plus tard, ce dernier a été repéré en train de lancer plusieurs câbles en cuivre au-dessus du mur du site, à destination de ses deux complices.

    La police municipale de Saint-Priest a interpellé les trois hommes une fois leur voiture chargée. Connus des services de police, les individus d'origine roumaine ont été conduits au commissariat de Vénissieux avant d'être pris en charge par la Police Nationale.

    Pour rappel, les câbles en cuivre font souvent l'objet de vol en raison de l'important prix du cuivre sur le marché.

    Lire aussi :

    à lire également
    Lyon : un nouveau rassemblement ce jeudi en soutien aux victimes de féminicides

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un nouveau rassemblement ce jeudi en soutien aux victimes de féminicides 14:24
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre 13:45
    Haute-Savoie : 5 mois après l'incendie, le tunnel du Vuache va rouvrir 13:10
    chomage auvergne rhone alpes
    Ain : 100 postes disponibles chez Carrier à Montluel 12:30
    Et si on apprenait à nos enfants à respirer ? 11:50
    d'heure en heure
    Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône 11:10
    Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie 10:55
    Ain : un tracteur à pédales intègre la "grande exposition du Fabriqué en France" de l'Elysée 10:33
    Illustration police Tim 26
    450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon 09:58
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire 09:20
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu 08:50
    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 08:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut