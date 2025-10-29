Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre

Dimanche 26 octobre, trois individus ont été interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre sur le site de l'ancienne caserne Chabal à Saint-Priest.

Dimanche 26 octobre, trois personnes ont été interpellées après avoir tenté de voler des câbles en cuivre. Les faits se sont déroulés aux alentours de 17 h sur le site de l'ancienne caserne Chabal dans le centre-ville de Saint-Priest. Selon le Progrès, les trois individus auraient été repérés via les caméras du centre de supervision urbain.

A ce moment précis, l'un des hommes s'introduisait dans l'enceinte de l'ancienne caserne par la rue de l'industrie. Quelques minutes plus tard, ce dernier a été repéré en train de lancer plusieurs câbles en cuivre au-dessus du mur du site, à destination de ses deux complices.

La police municipale de Saint-Priest a interpellé les trois hommes une fois leur voiture chargée. Connus des services de police, les individus d'origine roumaine ont été conduits au commissariat de Vénissieux avant d'être pris en charge par la Police Nationale.

Pour rappel, les câbles en cuivre font souvent l'objet de vol en raison de l'important prix du cuivre sur le marché.

