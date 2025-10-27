Près de Lyon : une femme tuée à l'arme blanche à Saint-Priest

Dimanche 26 octobre, une femme de 39 ans a été tuée à coups de couteaux à Saint-Priest. Une enquête est ouverte.

Un nouveau féminicide s'est produit dimanche 26 octobre en soirée à Saint-Priest. Selon les informations de BFM Lyon, la victime âgée de 39 ans, aurait été retrouvée sans vie, après avoir reçu plusieurs coups de couteau.

Son mari, également âgé de 39 ans, a été retrouvé à Meyzieu dans la soirée. Père de trois enfants, l'homme se trouvait chez un membre de sa famille lorsqu'il a été interpellé.

Une enquête a été ouverte.

