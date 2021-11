Lyon : un magasin Decathlon du centre-ville va fermer ses portes

Le magasin Decathlon de Confluence ferme officiellement ses portes le 10 novembre prochain annonce l'enseigne dans un communiqué.

À peine ouvert que déjà fermé. Les sportifs de Confluence ne pourront plus profiter du magasin Decathlon ouvert en juin 2019. Située au 1er étage du pôle de commerces et de loisirs du centre commercial, l'enseigne mettait à disposition tout le matériel du sportif, sur une surface de 2 200 mètres carrés. La raison de la fermeture : la crise sanitaire "qui a débuté 9 mois après le lancement du magasin". Dans ce contexte, "Decathlon a souhaité renforcer le conseil et l'expertise des magasins du bassin lyonnais existant".

Les 30 salariés du magasin Decathlon Confluence sont actuellement en lien avec des ressources humaines pour pouvoir obtenir des "affectations sur d'autres sites de l'agglomération lyonnaise (Bron Saint-Exupéry, City Grolée-Carnot, La Part-Dieu, Villefranche-sur-saône, Limonest, Ecully, Beynost) depuis le 15 octobre dernier".

Pour l'instant, le centre commercial n'a pas communiqué l'enseigne qui doit remplacer le magasin Decathlon. Cependant, contactée par Lyon Capitale, la directrice du centre de shopping de Confluence Agnès Fau regrette "le départ de l’enseigne Decathlon du centre de shopping Confluence". Agnès Fau conclu "nous confirmons notre volonté d’accueillir prochainement une enseigne innovante, attractive, qui répondra aux besoins des visiteurs de Confluence et des habitants du quartier".

