Lyon : il se fait voler sa chaîne en or et suit le suspect en fuite jusqu'à l'arrivée de la police

Un individu a été interpellé jeudi 28 octobre après avoir dérobé la chaîne en or d'un jeune homme qui l'a suivi jusqu'à l'arrivée de la police.

Il était 15 heures le jeudi 28 octobre lorsqu'un individu de 34 ans aborde un jeune homme et lui arrache sa chaîne en or au niveau du quai Pierre Scize dans le 9e arrondissement de Lyon. Alors que le suspect prenait la fuite, la victime le suivait tout en appelant la police.

Quelques minutes plus tard, des fonctionnaires de police arrivaient sur place et interpellaient le suspect pour le placer en garde à vue. Ce dernier, un homme de 34 ans défavorablement connu des services de police, a nié les faits, alors que la chaîne en or de la victime était retrouvée.

Le suspect était présenté au parquet le 30 octobre et écroué dans l'attente de son jugement en comparution immédiate ce mardi 2 novembre.