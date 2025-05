Lyon : un jeune homme en état grave après un rodéo urbain à La Duchère

Un jeune homme est entre la vie et la mort après un rodéo urbain qui a mal tourné ce vendredi soir à La Duchère (9e arrondissement), d'après nos confrères d'Actu Lyon.

Son pronostic vital n'est plus engagé, mais il reste dans un état grave. Ce vendredi soir, un rodéo urbain a dégénéré dans le quartier de La Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon les informations de nos confrères d'Actu Lyon, un jeune homme se trouve dans un état grave après un accident de motocross qui a mal tourné.

Les faits se sont déroulé vers 21 heures sur l'avenue Andreï Sakharov. Le pilote, né en 2007 et âgé de 17 ou 18 ans, effectuait des manoeuvres avant de perdre le contrôle de son engin, sans l'intervention d'un tiers. Selon une source policière, il roulait sans casque.

La moto introuvable

À l'arrivée des secours, la moto n'était plus sur les lieux du drame et aurait été reprise par des jeunes avant l'arrivée de la police nationale. Le jeune homme a rapidement été évacué vers un hôpital lyonnais en urgence absolue. Selon le Progrès, son pronostic vital, un temps engagé, ne l'était plus après son admission au sein du centre hospitalier.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident, qui n'est pas le premier dans le quartier de La Duchère.