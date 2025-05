EasyJet ouvre une nouvelle ligne au départ de Lyon

EasyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne au départ de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, ce vendredi 23 mai.

Il est désormais possible de se rendre en avion dans les Pouilles en Italie, directement depuis Lyon. Ce vendredi 23 mai, la deuxième compagnie aérienne court et moyen-courrier en France et première compagnie à l’aéroport de Lyon a inauguré sa toute nouvelle ligne entre Lyon et Bari.

Programmée à raison de trois vols par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, cette nouvelle ligne permettra aux Lyonnais de découvrir le chef-lieu de la région des Pouilles, tout au sud de l'Italie.

"Débordante d’activité, la vieille ville accueille en son sein la basilique romane San Nicola, la cathédrale de San Sabino et le Château Normand-Suève. Le bord de mer et le quartier du Murattiano, regorgeant de commerces, constituent un itinéraire idéal de promenade", indique EasyJet dans un communiqué.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente, et sont proposés à partir de 40 euros l'aller simple. Plus d'informations sur easyJet.com.