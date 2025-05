Dégradations et affrontements : malgré l'interdiction préfectorale, le Carnaval des Pentes maintenu

Photo d’archives du Raid de Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors qu'il avait été interdit par la préfecture, le Carnaval des Pentes s'est tenu ce vendredi soir dans les rues du 4e arrondissement de Lyon.

Un vendredi soir particulièrement tendu sur les pentes de la Croix-Rousse (4e arrondissement). Malgré son interdiction quelques heures plus tôt par la préfecture, le Carnaval des Pentes a bel et bien eu lieu. L'événement qui se déclarait comme "antifasciste, subversif et populaire" a dégénéré, à l'image des deux éditions précédentes.

Son interdiction avait été décidée par un arrêté publié ce jeudi 22 mai, et justifié par les autorités par "l'absence de déclaration" pour cette nouvelle édition.

Selon les informations du Progrès, environ 650 personnes se sont rassemblées place de la Croix-Rousse en début de soirée, avant de partir en cortège sauvage en direction des pentes. L'important dispositif policier mis en place dans les rues du 4e arrondissement a empêché les manifestants de descendre vers le bas des pentes, les forçant à rebrousser chemin vers le plateau.

Incendies de poubelles et interpellations

Les principaux incidents de la soirée se sont concentrés autour de la place Tabareau, aux abords de la mairie du 4e arrondissement. Des poubelles ont été incendiés et des mortiers d'artifice ont été lancés en direction des forces de l'ordre. "La police nationale est intervenue pour stopper quelques incendies de poubelles et a utilisé des moyens pour disperser les attroupements à l’origine de jets de projectiles sur les forces de l’ordre", indique la préfecture ce samedi matin.

La @PoliceNat69 est intervenue pour stopper quelques incendies de poubelles et a utilisé des moyens pour disperser les attroupements à l’origine de jets de projectiles sur les forces de l’ordre.



➡️ 2 individus interpellés

➡️ 4 individus verbalisés pour non respect d’un arrêté… https://t.co/fot3TFvtJt — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 24, 2025

Au total, deux individus ont été interpellés et quatre personnes ont été verbalisées pour non-respect d’un arrêté préfectoral d’interdiction. À 22 heures, tous les participants avaient évacué les lieux.