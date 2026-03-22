Lyon : un jeune homme à trottinette entre la vie et la mort après une collision avec une voiture

Dans la soirée de samedi 21 mars, une voiture et un jeune homme à trottinette sont entrés en collision dans le 3e arrondissement de Lyon, laissant ce dernier entre la vie et la mort. Il aurait grillé un "cédez le passage".

Aux alentours de 22 heures, samedi 21 mars, une voiture et un jeune homme à trottinette sont entrés en collision à l’angle de la rue d’Arménie et de la rue André Philip, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, le conducteur de la trottinette aurait grillé un "cédez le passage".

Projeté au sol, il a rapidement été pris en charge par le Samu et les forces de l’ordre. Mais alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui avec son père, les secours auraient décidé d’approfondir le diagnostic du jeune homme. Ce qui lui a probablement sauvé la vie puisque ses blessures étaient en réalité très graves. Il a, en effet, été transporté en urgence à l’hôpital Édouard Herriot, son pronostic vital étant engagé.

Les tests de dépistage réalisés sur l’automobiliste sont quant à eux revenus négatifs.