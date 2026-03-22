Ligue 1 : réduit à 10, l’OL n’y arrive pas et s’incline à domicile face à l’AS Monaco

Lyon’s Portuguese forward #17 Afonso Moreira reacts during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and AS Monaco (ASM) at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France on March 22, 2026. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’Olympique Lyonnais recevait l’AS Monaco ce dimanche 22 mars pour la 27e journée de Ligue 1. Si le club a dominé la première mi-temps, il s’est complètement laissé déborder et s’incline 1 - 2.

Pour cette 27e journée de Ligue 1, l’enjeu était de taille pour l’Olympique Lyonnais après son élimination en ligue Europa jeudi face au Celta de Vigo. Le club, 4e au classement recevait l’AS Monaco, 6e, sur la pelouse du Groupama Stadium et espérait une nouvelle victoire.

Mais malgré le but de Pavel Sulc à la 46e minute, après une très belle action des Lyonnais sur le côté droit, l’AS Monaco a complètement dominé la deuxième mi-temps. D’abord grâce à Akliouche à la 62e minute, puis par le penalty réussi de Balogun, après une faute de Mata dans la surface sur Akliouche.

Une action qui a provoqué la colère de l'adjoint lyonnais Jorge Maciel, exclu… Suivi quelques minutes plus tard (89e minute) par un carton rouge pour Tagliafico, auteur d'un énorme tacle sur la cheville de Camara.

Une fin de match compliquée aussi du côté de l’AS Monaco puisque Pocognoli a lui aussi été exclu à la 90e minute, mais pas de quoi arrêter la victoire des Monégasques ce dimanche qui se rapproche du top 4.