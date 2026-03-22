Les résultats à Curis-au-Mont-d'Or pour le second tour : Jean-Luc Poirier élu maire

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Curis-au-Mont-d'Or.
Avec 44, 82 %, Jean-Luc Poirier (Vivre Curis Ensemble) est élu maire de la commune de Curis-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944
Taux d'absentions : 27, 86 %
Votes blancs ou nuls : 0, 74 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Engagés Pour Curis
|Michel Jaenger
|27, 37 %
|185
|Vivre Curis Ensemble
|Jean-Luc Poirier
|44, 82 %
|303
|Curis, Un Avenir À Partager
|Blandine Collin
|27, 81 %
188
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