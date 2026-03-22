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Photo d’illustration. © Tim Douet

Les résultats à Curis-au-Mont-d'Or pour le second tour : Jean-Luc Poirier élu maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Curis-au-Mont-d'Or.

    Avec 44, 82 %, Jean-Luc Poirier (Vivre Curis Ensemble) est élu maire de la commune de Curis-au-Mont-d'Or.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944

    Taux d'absentions : 27, 86 %

    Votes blancs ou nuls : 0, 74 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Engagés Pour CurisMichel Jaenger27, 37 %185
    Vivre Curis EnsembleJean-Luc Poirier44, 82 %303
    Curis, Un Avenir À PartagerBlandine Collin27, 81 %
    188

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Curis-au-Mont-d'Or

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