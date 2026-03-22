Les résultats à Curis-au-Mont-d'Or pour le second tour : Jean-Luc Poirier élu maire

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Curis-au-Mont-d'Or.

Avec 44, 82 %, Jean-Luc Poirier (Vivre Curis Ensemble) est élu maire de la commune de Curis-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 944

Taux d'absentions : 27, 86 %

Votes blancs ou nuls : 0, 74 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Engagés Pour Curis Michel Jaenger 27, 37 % 185

Vivre Curis Ensemble Jean-Luc Poirier 44, 82 % 303

Curis, Un Avenir À Partager Blandine Collin 27, 81 %

188

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