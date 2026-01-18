Mahdieh Esfandiari : le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 26 février

Le procès d’une Iranienne de 39 ans, ancienne étudiante à l’université Lyon 2, s’est ouvert à Paris pour « apologie du terrorisme ».

Le procès de cette Iranienne de 39 ans, vivant Lyon, s'est ouvert le 14 janvier à Paris pour "apologie du terrorisme". Le jugement sera rendu le 26 février.

Elle connaîtra son sort définitif le 26 février prochain. Mahdieh Esfandari, une Iranienne de 39 ans vivant à Lyon depuis 2018, a comparu pendant quatre jours devant le tribunal correctionnel de Paris pour "apologie du terrorisme", mais aussi "provocation directe en ligne à un acte de terrorisme", "injure publique en ligne en raison de l'origine, ethnie, nation, race ou religion" et "association de malfaiteurs". Elle est également soupçonnée d'être un agent d'influence de l'Iran.

Ce vendredi 16 janvier, le parquet a requis une peine de quatre ans de prison, dont trois avec sursis. La jeune femme a déjà effectué huit mois de détention provisoire avant d'être libérée sous contrôle judiciaire en octobre dernier.

Elle était jugée aux côtés de quatre autres individus pour la diffusion d’environ une trentaine de publications à caractère antisémite ou faisant l’éloge des actions du Hamas.

Monnaie d'échange

Une fois la procédure terminée, l'Iranienne pourrait servir de monnaie d'échange. En effet, les autorités iraniennes ont émis le souhait d'échanger leur ressortissantes contre les deux Français incarcérés en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. "C'est un arrangement, une négociation entre nos deux États", a déclaré jeudi soir sur BFMTV l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad.

Arrêtée en février 2025

Arrêtée à Lyon le 28 février 2025, Mahdieh Esfandiari, militante propalestinienne, avait été interceptée alors qu'elle avait pour projet de rentrer en Iran. Les faits qui lui sont reprochés ont été commis à Paris et à Lyon de courant 2023 jusqu’au 3 décembre 2024, notamment sur les plateformes Telegram, X, Twitch et YouTube et le site Egalité et réconciliation du polémiste d'extrême-droite Alain Soral (poursuivi à ses côtés, suspecté d'avoir, lui aussi, propagé de tels propos).

Comme avait indiqué l'université Lyon 2 à Lyon Capitale, l'Iranienne avait quitté les bancs de la fac en 2021 et a ensuite créé une entreprise de traduction et d'interprétariat.