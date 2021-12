Dans un salon de massage à Lyon, un homme a tiré au pistolet automatique, lundi 6 décembre 2021, sur deux personnes présentes dans l'établissement. L'une d'entre elles a été gravement touchée aux alentours de 20 heures.

Armé d’un pistolet automatique, un homme a fait feu sur deux personnes à l'intérieur d'un salon de massage dans le 6e arrondissement de Lyon, rue Vauban, vers 20 heures lundi 6 décembre 2021.

À l’intérieur, la gérante de l’établissement et un homme de 58 ans. Ce dernier est touché par les tirs répétés de l'agresseur. Le tireur a ensuite pris la fuite en laissant son arme sur place. La victime, elle, a été transportée à l’hôpital dans un état grave, indique la DDSP du Rhône.

"Jalousie amoureuse"

Au fil de l'enquête, les enquêteurs ont réussi rassembler assez d'éléments pour conclure que l’agresseur aurait agi par "jalousie amoureuse" suite à sa séparation avec la gérante du salon de massage, dont il était l’amant.

Rapidement identifié puis interpellé mardi 7 décembre 2021 à 11h40, le suspect a avoué les faits et ses motifs pendant sa garde à vue. Une information a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire. Quant à la victime, ses jours ne sont plus comptés et son pronostic vital n'est plus engagé.