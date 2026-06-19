Lyon : un homme grièvement blessé à la tête après une chute en trottinette

Jeudi 18 juin, un homme a été grièvement blessé à la tête après avoir perdu le contrôle de sa trottinette et s'être heurté à un véhicule dans sa chute.

Un homme en trottinette a été grièvement blessé à la tête après une chute survenue vers 18 h, jeudi 18 juin. Selon les informations du Progrès, ce dernier aurait perdu le contrôle de son engin électrique, avant d'heurter un véhicule dans sa chute, rue Paul-Bert (3e).

Grièvement blessée à la tête, la victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot avec un pronostic vital engagé. Elle aurait ensuite été transférée dans un service de neurologie à Bron, où elle sera opérée ce vendredi.

"La rue offre le spectacle du chacun pour soi où chacun domine le plus faible"

Yves Crozet, économiste lyonnais spécialiste des transports.

Depuis l’arrivée massive à Lyon des trottinettes électriques en libre-service à l’automne 2018, les pratiques urbaines ont changé. Les rues se sont transformées en jungle urbaine où se trament au quotidien des logiques de confrontation, et où règnent le chacun pour soi et les incivilités. Se déplacer à Lyon fait naître, même pour le plus complaisant des esprits, un léger doute quant au bien-fondé de la notion de "vivre ensemble". "La rue offre le spectacle du chacun pour soi où chacun domine le plus faible", déplore Yves Crozet, économiste lyonnais spécialiste des transports. Il y a vingt ans, l’urbanologue Jean-Loup Gourdon écrivait déjà que "la rue (était) devenue un lieu d’échange d’une violence réciproque qui prend certains aspects d’une guerre civile".

Révolution de la mobilité urbaine pour les uns, danger public pour les autres…

Qui a raison, qui a tort ? Les chiffres, peut-être, qui donnent une idée de l’ampleur du phénomène. Pour l’année 2019, période analysée par l’étude traumatologique, 1 186 accidents de trottinettes (motorisées ou non) sont recensés. Lyon et Villeurbanne, les deux seuls secteurs où existaient, alors, des offres de trottinettes électriques regroupent 90 % des accidents. Accidents ayant occasionné 1 197 usagers blessés (faisant un mort), soit 13,2 % de l’ensemble des victimes d’accidents de la route recensées par le Registre du Rhône.

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