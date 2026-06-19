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Roman Abreu, communiquant de Jean-Michel Aulas à Lyon au soir au second tour des Municipales 2026. @PhamWilliam

Affaire Roman Abreu : "il n'y a pas de volonté de prévenir et de résoudre ces violences" dénonce Bruno Bernard

  • par Loane Carpano

    • Le groupe écologiste d'opposition à la Métropole de Lyon reproche à la présidente, Véronique Sarselli, de ne pas être claire sur l'affaire Roman Abreu.

    Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 19 juin, le groupe écologiste s'est exprimé sur l'affaire Roman Abreu. Pour rappel, une plainte pour viol par soumission chimique a été déposée par une militante de Génération Aulas le 13 mai dernier contre Roman Abreu, ancien directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des élections municipales lyonnaises.

    Après avoir apporté leur soutien à la victime, les élus du groupe ont notamment dénoncé le flou régnant autour de l'affaire. "Nous sommes un peu désolés du spectacle qui est donné à voir sous forme de déclarations, de règlements de compte à demi-mot. Nous ne comprenons pas exactement tout ce qui est dit", s'est alors exprimée Fanny Dubot, élue métropolitaine et maire du 7e arrondissement de Lyon.

    "Il n'est pas logique qu'il n'y ait pas de formations sur ces violences"

    Suite à la suspension des trois vice-présidents Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton, par la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, l'élue écologiste questionne : "aujourd'hui nous ne savons pas à quel titre les trois présidents ont été suspendus. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas parlé suffisamment tôt ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas dénoncé un crime à la justice ? Est ce que c'est parce qu'ils n'ont pas protégé une victime de viol ? Nous n'avons pas eu la raison exacte de cette suspension".

    Fanny Dubot affirme également "manquer de réponses politiques" de la part de l'exécutif métropolitain. "L'une des réponses pourrait être de former tous les élus métropolitains aux violences sexistes et sexuelles, par exemple", ajoute-t-elle. L'ancien président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, affirme, quant à lui, "qu'il n'est pas logique qu'il n'y ait pas de formations sur ces violences" et reproche à la présidente de ne pas donner de "réponses de fond". "Il n'y a pas de volonté de prévenir et de résoudre ces violences dans le discours de la présidente", termine-t-il.

    Lire aussi : Accusation de viol contre Roman Abreu : des proches de la victime présumée entendus cette semaine par les enquêteurs

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