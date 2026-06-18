Le 17 juin, un homme a perdu la vie après être entré en collision avec une voiture dans le 9e arrondissement de Lyon.

Mercredi 17 juin, un homme sur une trottinette est décédé après être entré en collision avec une voiture dans le 9e arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, la victime aurait été percutée au niveau de la sortie du parking, avenue du 25e régiment de Tirailleurs Sénégalais.

L'homme de 43 ans aurait fait un vol plané contre la voiture, puis, une barrière. Il est décédé sur place, malgré l'intervention des pompiers et du Smur.

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