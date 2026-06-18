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Locaux de la PME Corona Etanchéité (Photo prise depuis Google Maps)

Corona Etanchéité racheté par le groupe Batibig

  • par Augustin Monin

    • Vingt ans après son rachat par Benoît Fabre, Corona Étanchéité change à nouveau de main. La PME ligérienne de second œuvre du bâtiment vient d’être cédée au groupe francilien Batibig, expert de la rénovation des bâtiments.

    Selon les informations rapportées par mesinfos.fr, ce rachat de Corona Etanchéité marque un nouveau chapitre pour la PME ligérienne. À l’issue de la transaction, Jean Fressinet, actuel directeur général, conserve la direction opérationnelle ainsi qu’environ 7% du capital, assurant une continuité dans la gestion de l’entreprise.

    Située à Saint-Chamond (Loire), l’entreprise, qui réalise environ six millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie une trentaine de salariés, intervient sur l’ensemble du territoire national. Reprise en 2004, elle est spécialisée dans l’étanchéité des toitures, le bardage et l’isolation des bâtiments industriels.

    Avec cette acquisition, Batibig, qui revendique 350 millions d’euros de chiffre d’affaires, poursuit sa stratégie dans le secteur de la rénovation et de la maintenance du bâtiment. Selon les informations rapportées par mesinfos.fr, « Batibig a réalisé une quarantaine d’acquisitions l’an dernier », une stratégie de croissance externe assumée par l’entreprise francilienne.

    Contacté par nos soins, Jean Fressinet n’a pas pu répondre à notre demande d’interview, invoquant un emploi du temps trop chargé.

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