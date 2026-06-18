Actualité
.
Le PIPA accueille 188 sociétés sur plus de 1000 hectares de terrain @PIPA

Le PIPA se dote d'une nouvelle charte architecturale et paysagère

  • par Ivan Balkanski

    • Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain a adopté un nouvelle charte architecturale et paysagère.

    Le SMPIPA a adopté une nouvelle charte architecturale et paysagère qui est applicable aux entreprises du parc situé à une trentaine de kilomètres de Lyon. Le document fixe les obligations et interdictions encadrant tout projet de construction, de rénovation ou d'extension. Le respect de cette charte s'impose désormais aux entreprises qui veulent s'implanter, s'agrandir ou rénover sur le parc.

    Engagée en 2024, cette charte regroupe en un seul document des règles jusqu'ici dispersées sur les couleurs, le paysage et les enseignes. Le syndicat mixte l'a conçue avec un groupement d'urbanistes et de paysagistes piloté par l'agence lyonnaise AAGROUP, qui accompagnera aussi les entreprises dans son application.

    Dans le communiqué de presse transmis à Lyon Capitale, Emilie Brot, directrice générale du syndicat mixte, déclare que "l'intégration environnementale et architecturale des projets a toujours fait partie de l'ADN du PIPA", et évoque également "un processus de co-construction exigeant mais pragmatique avec les porteurs de projet".

    Vue aérienne du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain @PIPA

    La charte s'organise en trois points : l'architecture et les bâtiments, le paysage et les espaces non bâtis, l'environnement et les usages. Concrètement, la couleur des façades doit reprendre une teinte de référence propre à chaque secteur, inspirée des paysages voisins : les falaises du Bugey, les terres agricoles, la végétation. Chaque bâtiment n'a droit qu'à une seule enseigne. Les terrains doivent aussi réserver une part minimale d'espaces verts. Pour finir, la charte demande des bâtiments économes en énergie, construits avec des matériaux naturels ou réutilisés, et équipés pour récupérer l'eau de pluie.

    Le syndicat mixte contrôlera la conformité des projets, de la phase d'esquisse jusqu'aux travaux. Pour rappel, avec ses 1 000 hectares, le PIPA est le plus grand parc industriel d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il accueille 188 sociétés, qui emploient plus de 8000 personnes.

    à lire également
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme en trottinette décède après avoir été percuté par une voiture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    .
    Le PIPA se dote d'une nouvelle charte architecturale et paysagère 09:30
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme en trottinette décède après avoir été percuté par une voiture 09:15
    Corona Etanchéité racheté par le groupe Batibig 09:00
    Chaleur extrême à Lyon : la mairie du 7e ouvre une salle climatisée accessible à tous 08:44
    Une société grenobloise obtient un permis d'exploration dans les Pyrénées 08:25
    d'heure en heure
    Le Département du Rhône renforce son soutien au monde agricole avec près d’un million d’euros d’aides 08:10
    La Ville de Lyon révèle de nouveaux chiffres de la concertation sur la rue Grenette 08:01
    Canicule à Lyon : les piscines passent en horaires d'été 07:58
    Lyhanna : les personnels du tribunal de Lyon regrettent l'absence de débat sur leurs moyens 07:44
    Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule 07:25
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et caniculaie à Lyon, jusqu'à 37 degrés attendus 07:08
    Aurélie Maras
    Rue Grenette : pour Aurélie Maras, la Métropole doit entendre les habitants de Lyon 07:00
    Sarselli
    A Lyon, Véronique Sarselli souhaite renouer avec le monde économique 17/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut