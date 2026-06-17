À Vénissieux, une interpellation mouvementée après une série d’infractions routières

Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit du 16 au 17 juin à Vénissieux après une course-poursuite avec la police.

Une intervention des forces de l’ordre a dégénéré dans la nuit de mardi à mercredi à Vénissieux. Selon nos confrères du Progrès, une Renault Twingo a attiré l’attention d’un équipage de la Brigade spécialisée de terrain, sur le boulevard Lénine, après plusieurs infractions au Code de la route, notamment le franchissement de deux feux rouges.

Malgré les injonctions des policiers, le conducteur a poursuivi sa route. Une fois le véhicule immobilisé, l’interpellation des deux occupants a provoqué des tensions. Des riverains auraient lancé des projectiles en direction des policiers, entraînant l’usage de moyens de dispersion.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une scène confuse, marquée par un important nuage de fumée et de vifs échanges. Malgré ce contexte, le conducteur et son passager ont finalement été arrêtés.