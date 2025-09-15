Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme blessé par balles dans le 8e arrondissement

  • par La Rédaction

    • Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme a été blessé par balles rue Philippe-Fabia, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Ce nouvel épisode conclut une semaine marquée par une série de fusillades et d’agressions mortelles.

    De nouveaux tirs en pleine rues à Lyon. Des coups de feu ont retenti vers 2 h 30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, rue Philippe-Fabia, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon, selon nos confrères du Progrès. Un homme aurait été visé alors qu’il montait dans le véhicule d’un ami.

    Atteint à la jambe, il a malgré tout pu se rendre par ses propres moyens à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé. Des impacts de balles ont également été relevés sur la carrosserie de la voiture.

    Ces nouveaux tirs s’ajoutent à une série de violences ces derniers jours à Lyon. Dans la nuit de mardi à mercredi, un homme avait déjà été blessé par balle rue Stéphane-Coignet, toujours dans le 8ᵉ. Le 10 septembre, un jeune homme de 22 ans avait succombé à ses blessures après avoir été atteint par plusieurs projectiles rue Duguesclin, près de la place Guichard. Le même soir, un Irakien en fauteuil roulant avait été poignardé mortellement au pied de son immeuble dans le 9ᵉ arrondissement.

    Saône-et-Loire : ce dispositif d'urgence activé pour un exercice

