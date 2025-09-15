Accident sur l'A7 : un trentenaire tué, le chauffard revenait de discothèque

Un grave accident s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur l’A7, à hauteur de Sérézin-du-Rhône. Un homme d’une trentaine d’années a perdu la vie.

Les circonstances se précisent autour du drame survenu vers 3 heures du matin, dimanche, sur l’autoroute A7. Selon nos confrères du Progrès, le conducteur d’une voiture puissante aurait zigzagué sur plusieurs centaines de mètres avant de percuter au moins deux véhicules. Le bilan est lourd : un homme d’une trentaine d’années est décédé, plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées.

D’après l’enquête, l’automobiliste en cause revenait de boîte de nuit. Des analyses sont en cours afin de déterminer s’il conduisait alcoolisé. La CRS autoroutière, chargée des investigations, a lancé un appel à témoins pour reconstituer les faits. Les personnes disposant d’informations peuvent contacter le 04 72 47 20 60.