Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué

Un jeune de 19 ans, qui s'était rendu à la police au lendemain de tirs mortels en plein Lyon, a été mis en examen pour assassinat samedi et écroué, a indiqué à l'AFP un de ses avocats.

Les tirs avaient touché un homme de 22 ans mercredi après-midi dans le centre-ville de Lyon, où était pourtant déployé un important dispositif policier pour encadrer le mouvement "Bloquons tout". Hospitalisé en arrêt cardio-respiratoire, la victime était décédée dans la nuit.

Le lendemain matin, le jeune majeur s'était présenté au commissariat de Villeurbanne et avait été placé en garde à vue. Samedi, il a été présenté à une juge d'instruction qui l'a mis en examen pour assassinat et "détention et port d'une arme" interdite, a précisé son avocat Me Jean-Christophe Basson-Larbi.

"Notre client, qui reconnait sa responsabilité, regrette son geste et les blessures mortelles occasionnées à la victime", soulignent dans un communiqué Me Basson-Larbi et son confrère Me Joshua Kafil. Il a "agi seul, sans préméditation et sans volonté de donner la mort" à la victime qui "avait fait de sa vie un véritable enfer" depuis mai, affirment-ils.

Selon eux, le défunt avait accusé "à tort" leur client "d’un vol de scooter", le contraignant "à reconnaître qu’il était son débiteur et à payer une dette imaginaire". Le jeune homme "subissait la pression du défunt et les menaces de tuer ses proches" si la dette n'était pas acquittée, assurent-ils.