Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué

  • par La Rédaction avec AFP

    • Un jeune de 19 ans, qui s'était rendu à la police au lendemain de tirs mortels en plein Lyon, a été mis en examen pour assassinat samedi et écroué, a indiqué à l'AFP un de ses avocats.

    Les tirs avaient touché un homme de 22 ans mercredi après-midi dans le centre-ville de Lyon, où était pourtant déployé un important dispositif policier pour encadrer le mouvement "Bloquons tout". Hospitalisé en arrêt cardio-respiratoire, la victime était décédée dans la nuit.

    Le lendemain matin, le jeune majeur s'était présenté au commissariat de Villeurbanne et avait été placé en garde à vue. Samedi, il a été présenté à une juge d'instruction qui l'a mis en examen pour assassinat et "détention et port d'une arme" interdite, a précisé son avocat Me Jean-Christophe Basson-Larbi.

    "Notre client, qui reconnait sa responsabilité, regrette son geste et les blessures mortelles occasionnées à la victime", soulignent dans un communiqué Me Basson-Larbi et son confrère Me Joshua Kafil. Il a "agi seul, sans préméditation et sans volonté de donner la mort" à la victime qui "avait fait de sa vie un véritable enfer" depuis mai, affirment-ils.

    Selon eux, le défunt avait accusé "à tort" leur client "d’un vol de scooter", le contraignant "à reconnaître qu’il était son débiteur et à payer une dette imaginaire". Le jeune homme "subissait la pression du défunt et les menaces de tuer ses proches" si la dette n'était pas acquittée, assurent-ils.

    à lire également
    L'OL se saborde à Rennes et encaisse sa première défaite de la saison

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme tué par balles à Lyon : un jeune de 19 ans mis en examen et écroué 07:55
    L'OL se saborde à Rennes et encaisse sa première défaite de la saison 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:12
    Sonia Barkallah, enquête sur les expériences de mort imminente
    Expériences de mort imminente : "il ne faut pas mélanger avec le new age ou l’ésotérisme"assure Sonia Barkallah 07:00
    tor des géants ultra trail
    "Les personnes, poussées par la motivation de terminer le Tor des Géants, apprennent des moyens plus efficaces de faire face aux difficultés" 14/09/25
    d'heure en heure
    vallée d'aoste
    Vallée d'Aoste : dans les pas des géants 14/09/25
    Théâtre et peinture au Radiant-Bellevue : des chefs-d'œuvre à la loupe ! 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Tor des Géants : Franco Collé vise le 5e triomphe 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Dans les coulisses du Tor des Géants 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Quatre Lyonnais au départ du Tor des Géants 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    "Le Tor des Géants est un voyage intérieur" 14/09/25
    "Pour moi, le Tor des Géants, c'est comme obtenir son doctorat en trail" 14/09/25
    Tor des Géants ultra trail
    Le Tor des Géants, l'ultra-trail majuscule 14/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut