Lyon : la Part-Dieu devient une galerie d’art le temps d’une expo

La station Part-Dieu du métro B accueille sa troisième exposition temporaire. Jusqu’en janvier 2026, les voyageurs pourront découvrir l’univers de l’artiste stéphanoise Josèfa Ntjam.

Depuis plusieurs années, le Sytral déploie des interventions artistiques et culturelles dans le réseau TCL. La station Part-Dieu, l’une des plus fréquentées du métro B, offre désormais une parenthèse culturelle grâce aux vitrines installées sur sa mezzanine rénovée en 2024.

Pour sa troisième exposition, l’artiste Josèfa Ntjam investit ces espaces jusqu’en janvier 2026. Basée à Saint-Étienne et reconnue à l’international, elle propose un univers singulier inspiré du vivant et des cosmogonies africaines. Ses œuvres — mêlant sculptures en 2D, vitrophanies et papiers peints — transforment les vitrines en dioramas immersifs aux dégradés de couleurs, flottants et énigmatiques.

Cette exposition fait écho à celle présentée à l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne et illustre la volonté du Sytral de faire du métro un lieu où l’art prend toute sa place.