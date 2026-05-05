Auvergne-Rhône-Alpes : Aldi met en place un dispositif de "prime transport" pour ses salariés

La société régionale Aldi Auvergne-Rhône-Alpes lance un dispositif "prime transport" pour ses salariés face à la flambée des prix du carburant.

Dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du carburant explosent en France, impactant quotidiennement les automobilistes. Face à cette réalité, la société régionale Aldi Auvergne-Rhône-Alpes a choisi "d’agir concrètement" en mettant en place un dispositif exceptionnel via une "prime transport" afin de soutenir ses salariés.

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Cette mesure prévoir le versement d’une indemnité de 0,90 euro net par jour travaillé, et ce, à compter du 1er avril dernier. "Au sein de la société régionale Aldi, nous sommes pleinement conscients de l’impact que la hausse des coûts de carburant peut avoir sur le quotidien de nos équipes. À notre échelle, il nous semble essentiel d’apporter une réponse simple et concrète pour les accompagner dans leurs déplacements", déclare ainsi Holger Foelsing, directeur de la société régionale Aldi.

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