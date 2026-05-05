Actualité
Aldi. Image d’illustration

Auvergne-Rhône-Alpes : Aldi met en place un dispositif de "prime transport" pour ses salariés

  • par LR

    • La société régionale Aldi Auvergne-Rhône-Alpes lance un dispositif "prime transport" pour ses salariés face à la flambée des prix du carburant.

    Dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du carburant explosent en France, impactant quotidiennement les automobilistes. Face à cette réalité, la société régionale Aldi Auvergne-Rhône-Alpes a choisi "d’agir concrètement" en mettant en place un dispositif exceptionnel via une "prime transport" afin de soutenir ses salariés.

    Lire aussi : Carburants : "jusqu’à 24% d'économies sur un plein" avec l'appli Via Malin

    Cette mesure prévoir le versement d’une indemnité de 0,90 euro net par jour travaillé, et ce, à compter du 1er avril dernier. "Au sein de la société régionale Aldi, nous sommes pleinement conscients de l’impact que la hausse des coûts de carburant peut avoir sur le quotidien de nos équipes. À notre échelle, il nous semble essentiel d’apporter une réponse simple et concrète pour les accompagner dans leurs déplacements", déclare ainsi Holger Foelsing, directeur de la société régionale Aldi.

    Lire aussi : Action, Aldi, Lidl, Normal, PrimaPrix… Le hard discount à la conquête de Lyon

    à lire également
    Villeurbanne : son rendez-vous Tinder vire au cauchemar, elle est séquestrée et cambriolée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : son rendez-vous Tinder vire au cauchemar, elle est séquestrée et cambriolée 19:09
    Auvergne-Rhône-Alpes : Aldi met en place un dispositif de "prime transport" pour ses salariés 18:45
    Violences urbaines dans l’agglomération lyonnaise : une unité de CRS déployée en renfort 18:18
    Haute-Savoie : voiture folle sur une piste, le conducteur jugé en septembre 17:37
    JO 2030 : Vincent Roberti devrait être nommé directeur général du comité d'organisation 17:10
    d'heure en heure
    gendarmerie faits-divers
    À l’ouest de Lyon, il harcèle une jeune femme avant de s’empaler la jambe sur un portail 16:53
    D’importants travaux de sécurisation menés sur l’A72 en direction de Saint-Étienne jusqu'en juin 16:17
    Lac des sapins beaujolais vert
    114 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 2025, dont 27 dans le Rhône 15:22
    Touristes pont Lyon
    Lyon s’impose comme la star des city-trips avec +55 % de réservations 14:56
    À Villeurbanne, les Puces du canal placées en procédure de sauvegarde 14:52
    Week-end du 8 mai : Bison Futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 14:00
    Lyon : la Villa Florentine rouvre ses portes après des travaux de rénovations 13:20
    Deux alertes à la bombe dans des collèges à l’est de Lyon, un suspect interpellé 12:46
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut