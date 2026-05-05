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Tinder. Image d’illustration

Villeurbanne : son rendez-vous Tinder vire au cauchemar, elle est séquestrée et cambriolée

  • par LR

    • Une jeune femme aurait été victime d’un vol à main armé mardi soir alors qu’elle devait voir pour la première fois un homme rencontré sur l’application Tinder.

    Le rendez-vous galant a viré au cauchemar pour cette jeune Villeurbannaise. Mardi soir, alors qu’elle devait rencontrer pour la première fois un homme avec lequel elle avait échangé sur l’application Tinder, une jeune femme a été victime d’un vol à main armé. Selon nos confrères du Progrès, l’agression se serait déroulée au domicile de la jeune femme, dans le quartier Charpennes.

    Vers 21 h 30, pas un, mais deux individus se seraient présentés devant chez elle et l’aurait menacée avec une arme de poing et un couteau. Ils seraient alors rentrés de force dans son logement, tout en la menaçant. Ils auraient fouillé l’appartement et obligé la jeune femme à réinitialiser ses deux téléphones qu’ils ont ensuite volés.

    Ils auraient quitté les lieux trois heures plus tard. La victime a alors demandé de l’aide à des commerçants pour prévenir la police. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les suspects.

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