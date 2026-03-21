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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées les 22 et 23 mars

  • par CM

    • Le service des urgences de Pont-de-Beauvoisin sera fermé les 22 et 23 mars de 8 h 30 à 13 h 30, puis régulé jusqu’à 20 heures. Il sera seulement régulé à Bourgoin-Jallieu.

    En raison du manque de médecins urgentistes, le service des urgences de Pont-de-Beauvoisin sera fermé les 22 et 23 mars de 8 h 30 à 13 h 30, puis régulés jusqu’à 20 heures. Les urgences de Bourgoin-Jallieu seront, quant à elles, régulées.

    La population est donc invitée à ne pas se présenter directement aux urgences, mais à appeler son médecin traitant ou, en cas d’urgence absolue, à appeler le 15.

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