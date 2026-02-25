Lyon : des syndicats dénoncent des attaques et appellent à un rassemblement

Plusieurs organisations syndicales du Rhône dénoncent des attaques et menaces visant leurs locaux à Lyon en février. Elles pointent un climat d’intimidation et appellent à un rassemblement intersyndical le 3 mars.

La CGT, FO, FSU, Solidaires, Unsa, CNT-SO et CNT du Rhône condamnent l’attaque à la barre de fer contre le local de l’Union départementale Solidaires, dans la nuit du 14 au 15 février. Quelques jours plus tard, le syndicat CGT de la Ville de Lyon a également reçu une menace d’attentat à la bombe, revendiquée par des individus se réclamant de l’extrême droite.

Dans leur communiqué commun, les organisations estiment que ces actes visent à faire pression sur les syndicats dans un contexte de tensions politiques. Elles réaffirment leur attachement aux libertés syndicales et à la liberté d’expression.

Un rassemblement intersyndical est prévu mardi 3 mars à 12h30 devant la Bourse du travail, place Guichard, à Lyon.