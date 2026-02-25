Actualité
@DR

Lyon : Un magasin LDLC cible d'un vol à main armée

  • par Romain Balme

    • Situé dans le 6ème arrondissement, le magasin LDLC a subi un vol à main armée le lundi 23 février en milieu d'après-midi. Une enquête a été ouverte.

    Le magasin LDLC de la rue Vendôme (6ème arrondissement), a été ciblé par un vol à main armée ce lundi en milieu d'après-midi. La boutique qui vend des produits high-tech, notamment de la marque Apple a ensuite été fermée ce mardi 24 février. Selon le Progrès, le montant du préjudice n'a pas été dévoilé, bien qu'il pourrait s'avérer important. Une enquête est actuellement en cours afin d'identifier le ou les auteurs.

    D'abord créée sous la forme d'un site internet, LDLC est une entreprise aux racines lyonnaises, fondée en 1996 par l'ingénieur Laurent de la Clergerie. Actuellement, elle compte 118 boutiques sur l'ensemble du territoire national.

    Maternité nouveau né nourrisson bébé naissance
    76 000 naissances en un an : une légère baisse de natalité en 2025 en Auvergne-Rhône-Alpes

