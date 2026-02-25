Actualité
© Céline Vautey / 2026

Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli toujours en tête au premier tour selon ce sondage

  • par Romain Balme

    • Selon le nouveau sondage OpinionWay pour LyonMag, la candidate Grand Coeur lyonnais conserve sa première place avec 39 % des voix. Juste derrière elle, le président sortant Bruno Bernard, récolterait 25 % des suffrages.

    Alors que le premier tour des élections métropolitaines se tiendra dans moins d'un mois, la domination de Véronique Sarselli ne faiblit pas. Selon un sondage OpinionWay* pour nos confrères de LyonMag et Radio Espace, la candidate Grand Coeur lyonnais culmine en tête avec 39 % des intentions de vote au premier tour, ce qui représente un point de plus par rapport à la dernière enquête d'opinion. Son rival, l'actuel président de la Métropole Bruno Bernard ne récolterai que 25 % des suffrages, soit autant que le mois dernier.

    Lire aussi : Élections métropolitaines à Lyon : 111 candidatures ont été déposées

    Une quadrangulaire annoncée au second tour

    Derrière lui, Tiffany Joncour qui conduit une liste Rassemblement National stagne elle aussi à 19 %, quand Florestan Groult (LFI) perd un point, réunissant 10 % des intentions de vote. Pour l'instant, le second tour de ces élections métropolitaines s'apparenterait à une quadrangulaire. A noter que ce sondage a été réalisé avant que Nathalie Perrin-Gilbert, dont la candidature est estimée à 5 % des suffrages, n'annonce présenter des listes dans 6 circonscriptions sur 14. Le candidat Lutte Ouvrière, qui sera bien présent dans les quatorze circonscriptions, récolterait lui aussi 5 %, avec une hausse d'un point par rapport au mois dernier.

    À noter que le mode de scrutin des élections métropolitaines invite encore davantage à la prudence quant à l'interprétation des résultats, en particulier avec un très faible échantillon au regard du nombre d'habitants de l'agglomération. À titre de comparaison, le sondage Elabe pour BFM TV et Le Figaro disposait du même échantillon que ce sondage alors qu'il ne concernait que la ville de Lyon.

    *Cette enquête d'Opinion Way pour LyonMag et Radio Espace a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 006 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, issu d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la métropole de Lyon, âgées de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé en ligne du 9 au 13 février 2026. Les résultats de ce sondage doivent être
    lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points pour un
    échantillon de 1 000 répondants.

    à lire également
    sandrine runel lyon
    "Une idéologie identitaire, fasciste et xénophobe" : dans le Rhône, Sandrine Runel demande la dissolution de Némésis

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    sandrine runel lyon
    "Une idéologie identitaire, fasciste et xénophobe" : dans le Rhône, Sandrine Runel demande la dissolution de Némésis 11:50
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli toujours en tête au premier tour selon ce sondage 11:23
    Affaire legay rabah souchi
    Manifestante de 73 ans blessée par la police : ouverture du procès en appel d'un commissaire à Lyon 10:58
    hommage gérard collomb lyon
    Ancien proche de Collomb, Pelaez dénonce l'orientation "réactionnaire" d'Aulas et Sarselli 10:30
    Jean-Paul Pignol © Tim Douet (montage LC)
    Déjections de souris, mites alimentaires... L'institution Pignol de la place Bellecour ferme pour raisons d'hygiène 10:11
    d'heure en heure
    légumes
    Biolocal Rhône : un salon dédié aux "appro" bio et locaux organisé à Bron 10:00
    Projet de méga tunnel à Lyon : "Ce ne sera pas payant pour les gens de la Métropole" annonce Jean-Michel Aulas 09:32
    Lyon : le réaménagement de la rue Garibaldi officialisé, clap de fin pour ce projet d’ampleur  09:09
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:44
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet se dit prêt à travailler avec LFI "à certaines conditions" 08:28
    Lyon : des syndicats dénoncent des attaques et appellent à un rassemblement 08:08
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lycéen de 15 ans poignardé à Bron : deux mineurs en garde à vue 07:44
    Saône crue Lyon
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance crues 07:29
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut