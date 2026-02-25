Selon le nouveau sondage OpinionWay pour LyonMag, la candidate Grand Coeur lyonnais conserve sa première place avec 39 % des voix. Juste derrière elle, le président sortant Bruno Bernard, récolterait 25 % des suffrages.

Alors que le premier tour des élections métropolitaines se tiendra dans moins d'un mois, la domination de Véronique Sarselli ne faiblit pas. Selon un sondage OpinionWay* pour nos confrères de LyonMag et Radio Espace, la candidate Grand Coeur lyonnais culmine en tête avec 39 % des intentions de vote au premier tour, ce qui représente un point de plus par rapport à la dernière enquête d'opinion. Son rival, l'actuel président de la Métropole Bruno Bernard ne récolterai que 25 % des suffrages, soit autant que le mois dernier.

Une quadrangulaire annoncée au second tour

Derrière lui, Tiffany Joncour qui conduit une liste Rassemblement National stagne elle aussi à 19 %, quand Florestan Groult (LFI) perd un point, réunissant 10 % des intentions de vote. Pour l'instant, le second tour de ces élections métropolitaines s'apparenterait à une quadrangulaire. A noter que ce sondage a été réalisé avant que Nathalie Perrin-Gilbert, dont la candidature est estimée à 5 % des suffrages, n'annonce présenter des listes dans 6 circonscriptions sur 14. Le candidat Lutte Ouvrière, qui sera bien présent dans les quatorze circonscriptions, récolterait lui aussi 5 %, avec une hausse d'un point par rapport au mois dernier.

À noter que le mode de scrutin des élections métropolitaines invite encore davantage à la prudence quant à l'interprétation des résultats, en particulier avec un très faible échantillon au regard du nombre d'habitants de l'agglomération. À titre de comparaison, le sondage Elabe pour BFM TV et Le Figaro disposait du même échantillon que ce sondage alors qu'il ne concernait que la ville de Lyon.

*Cette enquête d'Opinion Way pour LyonMag et Radio Espace a été réalisée auprès d'un échantillon de 1 006 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, issu d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la métropole de Lyon, âgées de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé en ligne du 9 au 13 février 2026. Les résultats de ce sondage doivent être

lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points pour un

échantillon de 1 000 répondants.