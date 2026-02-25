Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

La qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la métropole de Lyon ce mercredi 25 février 2026.

Pour poursuivre cette semaine, et alors que le soleil sera encore au rendez-vous ce mercredi, la qualité de l'air s'annonce bonne à Lyon et dans l'ensemble de la métropole de Lyon. On respirera bien, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

Les concentrations en dioxyde de soufre seront particulièrement faible et elle seront moyenne pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote.