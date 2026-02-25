Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble de la métropole de Lyon ce mercredi 25 février 2026.

    Pour poursuivre cette semaine, et alors que le soleil sera encore au rendez-vous ce mercredi, la qualité de l'air s'annonce bonne à Lyon et dans l'ensemble de la métropole de Lyon. On respirera bien, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.

    Les concentrations en dioxyde de soufre seront particulièrement faible et elle seront moyenne pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote.

    à lire également
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet se dit prêt à travailler avec LFI "à certaines conditions"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce mercredi 08:44
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet se dit prêt à travailler avec LFI "à certaines conditions" 08:28
    Lyon : des syndicats dénoncent des attaques et appellent à un rassemblement 08:08
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lycéen de 15 ans poignardé à Bron : deux mineurs en garde à vue 07:44
    Saône crue Lyon
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance crues 07:29
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un mercredi de printemps à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    Georges Képénékian
    "L’avenir de Lyon ne se réduit pas à un duel entre Aulas et Doucet", martèle Georges Képénékian 07:00
    A Lyon, Némésis proposait à l'ultra-droite de jouer les "appâts" pour piéger des antifascistes 24/02/26
    covoiturage metropole de lyon aides
    Métropole de Lyon : trois nouvelles lignes "En Covoit’" lancées en mars 24/02/26
    A Meyzieu, Bruno Bernard veut miser sur le centre-ville 24/02/26
    Bernard Cazeneuve
    Métropole de Lyon : Bernard Cazeneuve apporte son soutien à Bruno Bernard 24/02/26
    Débat Lyon Capitale sur l'éducation à Lyon
    Municipales à Lyon : rénovation des écoles, gratuité, cantines, périscolaire, le grand débat sur l'éducation 24/02/26
    Robert Revat Virginie Carton
    "Lyon reste une destination solide et attractive" : Only Lyon Tourisme et Congrès dresse le bilan sur l'année 2025 24/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut