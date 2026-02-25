Autrefois autoroute urbaine, la rue Garibaldi fait peau neuve. Le troisième tronçon reliant la rue d'Arménie à la grande rue de la Guillotière vient d'être inauguré par Grégory Doucet et Bruno Bernard. Coût total de cette dernière étape, 15,8 millions d'euros.

2 kilomètres de longueur, 3 arrondissements traversés, la rue Garibaldi est l’un des axes les plus empruntés de la capitale des Gaules. Ce mardi 24 février, après douze ans de travaux, le troisième et dernier tronçon reliant la rue d’Arménie à la grande rue de la Guillotière sur 630 mètres vient d’être inauguré par Grégory Doucet et Bruno Bernard. Autoroute urbaine depuis sa création dans les années 1960, la rue Garibaldi se compose désormais de pistes cyclables, de voies de bus, et de piétons. La voiture ne circule à présent que sur 21 % de la chaussée contre 74 % auparavant.

Fabien Bagnon vice président de la Métropole de Lyon délégué à la voirie salue la réussite "d’un projet d’ampleur". "Ces travaux ont permis de réparer la ville et de supprimer ces coupures urbaines qui viennent balafrer ces arrondissements", justifie Fabien Bagnon. Enjeu fort du projet, la végétalisation puisque 130 arbres ont été plantés sur ce dernier tronçon et 3400 m2 ont été végétalisés. Marion Sessieq et Fanny Dubot, les maires du 3ème et 7ème arrondissement se sont d'ailleurs réjouies d'"un espace public qui fait la part belle à la végétalisation".

"On remercie la patience des habitants"

95% de la surface du tronçon a également été désimperméabilisée de sorte à limiter la chaleur lors des épisodes de canicule. Autre enjeu, l’amélioration du confort des piétons. Et pour cause, 19 % de la chaussée est consacrée aux piétons contre 14 % avant les travaux. Montant total déboursé pour ce tronçon : 15,8 millions d'euros.

Si ce dernier tronçon a été réalisé par la majorité écologiste, Grégory Doucet a tenu à saluer un "projet relais" avec ses prédécesseurs "qui avaient déjà cette vision d'apaisement de la ville". L'élu a également adressé un mot aux habitants qu'il "remercie de leur patience". En effet, les deux autres tronçons reliant respectivement les rues Vauban à Bouchut et Bouchut à la rue d'Arménie ont été réalisés en 2014 et 2017 sous le mandat de Gérard Collomb.

