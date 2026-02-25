Le 4 mars prochain, un salon dédié aux circuits de distribution se tiendra à l'hippodrome de Parilly à Bron.

Le 4 mars prochain se tiendra le salon le salon des "appro bios et locaux" : "Biolocal Rhône" à l'hippodrome de Parilly (Bron). Un événement dédié aux circuits de distribution, dont l'objectif est de soutenir le développement d’une offre bio et locale.

Echanges, savoir-faire, conférences...

Tout au long du salon, les 70 exposants auront l’opportunité de présenter leurs produits sur un stand dédié et de mettre en avant leur savoir-faire. Les 200 visiteurs professionnels (acteurs de la distribution ou de la restauration privée ou publique) pourront, quant à eux, renforcer leurs approvisionnements en produits biologiques, identifier de nouveaux fournisseurs ou échanger avec les acteurs engagés de la filière bio régionale.

Des ateliers, conférences et démonstrations culinaires seront proposés tout au long de la journée, autour de différentes thématiques. Un moyen d’accompagner et de conseiller les visiteurs dans leur démarche d’approvisionnement local, notamment en restauration collective ou en magasin.

Les exposants auront également la possibilité de participer à des rencontres et à des échanges avec de grandes enseignes, tels que la coopérative U et la coopérative Bicoop.

L’évènement est organisé par la Métropole de Lyon, le Cluster Bio Auvergne Rhône-Alpes et AGRIBIO Rhône & Loire en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône, le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, Only Lyon, Lyon Pacte PME, Les indep, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, le GRAP.

