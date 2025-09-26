Actualité
Les travaux du tunnel du Lyon-Turin au niveau de Saint-Martin-de-la-Porte en Savoie.  ©PHOTOPQR/Maxime JEGAT –

Lyon-Turin : "Notre Métropole ne peut pas tourner le dos à l’Italie", estime Véronique Sarselli

  • par Clémence Margall
  • 1 Commentaire

    • La candidate à la présidence de la Métropole de Lyon était en visite jeudi 25 septembre sur le chantier de la future ligne Lyon-Turin pour dénoncer "l’idéologie de la décroissance" des écologistes lyonnais.

    La future ligne ferroviaire reliant Lyon à Turin poursuit son avancée, tandis que les opposants au projet tentent toujours de se faire entendre. C’est dans ce contexte que l’actuelle maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli (LR), s’est rendue en Savoie jeudi 25 septembre pour réaffirmer son soutien et dénoncer "l’idéologie de la décroissance" des écologistes lyonnais.

    Lire aussi : À Lyon, Sarselli appelle à l'union face aux écologistes et prédit "l'échec" en cas de dissidence

    "Notre Métropole ne peut pas tourner le dos à l’Italie"

    "J’ai pu prendre toute la mesure du défi technique et humain hors norme que représente ce chantier", a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : "Je ne comprends toujours pas comment les écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon peuvent continuer à s’opposer par pure idéologie à un tel projet. Il s’agit de mettre chaque année plus d’un million de camions qui asphyxient les vallées alpines sur des trains. C’est de l’écologie du bon sens".

    Lancé en 2022, le tunnel ferroviaire doit donc à terme relier Lyon à l’Italie grâce à 57,5 kilomètres, le plus long du monde. Une future liaison "structurante pour la compétitivité économique et le rayonnement européen de la Métropole", juge par ailleurs Véronique Sarselli, à laquelle "notre territoire ne peut pas décider de tourner le dos" au nom de "l’idéologie de la décroissance". Et de conclure : "Si je suis élue Présidente de la Métropole l’année prochaine, je prendrais naturellement un autre aiguillage que l’actuel exécutif écologiste pour faire avancer ce grand projet d’avenir".

    Lire aussi : Lyon-Turin : au cœur du chantier sous la montagne

    Laisser un commentaire

