Lyon-Turin : un convoi d'opposants est parti de la place Bellecour à vélo ce samedi

Un convoi d'opposant au projet du Lyon-Turin se sont élancés de la place Bellecour ce samedi pour 9 jours à vélo, qui se termineront le 1er juin prochain à Modane (Savoie).

Ils sont contre la nouvelle ligne Lyon-Turin et veulent le faire savoir. Ce samedi 24 mai, une soixantaine d'opposants au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse se sont élancés à vélo de la place Bellecour pour un périple de neuf jours qui les mènera jusqu'à Modane, en Savoie, où ils arriveront le 1er juin prochain.

Le collectif, baptisé Les Déraillantes s'est élancé sous le soleil et sous les applaudissement de nombreuses personnes venus les encourager. Après un premier arrêt à Saint-Priest pour vérifier que tout va bien, les opposants ont commencé à faire du porte à porte afin de sensibiliser la population sur les potentiels effets négatifs de cette ligne à grande vitesse.

"Nous sommes convaincu.es que ce convoi marquera durablement les esprits et renforcera la voix d’un vaste mouvement de défense des communs face à la destruction des conditions de vies sereines", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué, déplorant les "ravages sociaux, agricoles et environnementaux" de ce projet qui a déjà coûté 30 milliards d'euros. Pour rappel, 39km du tunnel de base ont pour l'heure été creusés sur les 164 prévus et le chantier devrait être terminé d'ici 2033.

Ils arriveront vers 18h à Frontonas (Isère), où ils seront accueillis pour des échanges autour du projet et un bal folk. Dans les prochains jours, ils passeront notamment par Bourgoin-Jallieu et Chambéry.