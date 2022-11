Lyon : touché par une panne, le métro C partiellement arrêté ce matin

Depuis 7h46, le métro C ne dessert plus les stations Croix Paquet et Hôtel de Ville en raison d’une panne. Le retour à la normale est attendu vers 11 heures.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas le métro B qui est touché par une panne. La roue tourne pour les usagers des TCL en cette fin de semaine et c’est au tour du métro C de connaître des difficultés. Depuis 7h46 une rame en panne empêche la desserte des stations Croix Paquet et Hôtel de Ville Louis Pradel, dans les deux sens de circulation.

Ligne C - 8h19 - Circule de Cuire à Croix-Rousse Reprise estimée 11h - Panne rame métro — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) November 25, 2022

Le métro devrait effectuer son terminus à la Croix-Rousse jusqu’à 11 heures, selon les services TCL.