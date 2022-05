Vénissieux : il tente d'étrangler un policier durant un contrôle

Deux jeunes de 18 et 20 ans sont présentés ce mercredi au parquet de Lyon en vue d'un jugement en comparution immédiate pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion.

Lundi 23 mai, alors qu'un contrôle avait lieu au niveau du boulevard Ambroise Croizat à Vénissieux, un groupe d'individus a pris pour cible les agents de police sur place. L'un d'entre eux a d'ailleurs tenté d'étrangler un policier.

Jets de bouteilles et de pierres

Les officiers ont essayé d'interpeller l'agresseur présumé mais, au même moment, ils ont subit des jets de pierres et de bouteilles. Ainsi, l'individu a pu s'échapper sans toutefois semer les policiers qui, quelques minutes après les faits, ont pu procéder à l'interpellation.

Âgées de 18 et 20 ans, les deux personnes mises en cause ont été placées en garde à vue. L’un d'entre eux a reconnu la tentative d’étranglement sur le policier et la rébellion tandis que le second a nié toute implication dans les jets de projectiles. Ils sont présentés ce mercredi 25 mai au parquet de Lyon en vue d’un jugement en comparution immédiate.