TCL à Lyon : l'offre de transports renforcée pour les Nuits Sonores

L'offre de transports sera renforcée à Lyon pour la 19ème édition des Nuits Sonores, qui se déroule à Lyon au niveau des anciennes usines Fagor-Brandt, de La Sucrière et du Heat. La ligne du métro B sera donc renforcée au même titre que le tram T1 en soirée. "Poursuivant cette dynamique de valorisation de la culture et afin d’encourager les festivaliers à emprunter les transports en commun, SYTRAL Mobilités accompagne cet évènement culturel incontournable en renforçant l’offre du réseau TCL", a ainsi annoncé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral.