Depuis le 28 octobre, la compagnie aérienne low-cost EasyJet propose à ses voyageurs de rejoindre cinq nouvelles destinations au départ de Lyon.

Avis aux voyageurs. La compagnie aérienne low-cost EasyJet continue d'élargir son panel de destinations au départ de Lyon. Depuis le 28 octobre, les voyageurs peuvent embarquer pour cinq nouvelles destinations internationales depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

La compagnie dessert désormais Charm El-Cheikh (Egypte), Gran Canaria (Espagne), Pristina (Kosovo), Séville (Espagne) et Tanger (Maroc). Chaque nouvelle liaison est programmée à raison de deux vols par semaine, à des prix variants de 35 à 55 euros (aller simple).

A noter que Charm El-Cheikh et Gran Canaria n'étaient jusqu'alors desservis par aucune compagnie depuis l'aéroport Lyon Saint Exupéry.

